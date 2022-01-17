Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'dan Omicron açıklaması: Ülkeyi zorlu haftalar bekliyor

IHA 17 Ocak 2022 Pazartesi 12:13 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 12:13

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Üç doz aşının tüm mutasyonlara karşı ağır bir hastalık seyrinden koruduğunu söyleyen Lauterbach, yoğun bakım ünitelerindeki durumun alarm verici olduğunu ifade etti. Lauterbach, yoğun bakım ünitelerinin yanı sıra diğer birimlerin de ağır bir yükle karşı karşıya kalabileceğini ifade ederek, bazı birimlerin hasta kabul edemeyecek duruma gelebileceği uyarısında bulundu. Almanya'da aşı zorunluluğun getirilmesi isteğini yineleyen Lauterbach, Ocak ayı sonunda Federal Meclis'te aşı zorunluluğunun görüşüleceğini belirtti.

Omicron mutasyonunun daha bulaşıcı olduğunu ve çok fazla temas halinde olan gençlerin bu varyanttan daha çok etkilendiğine dikkat çeken Alman Bakan, Omicron'un son mutasyon olmayacağını belirtti. Gelecek haftaların Almanya için oldukça zorlu geçeceğini vurgulayan Lauterbach, "Ek bir koruma olmazsa halkımız ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kalabilir. Dolayısıyla aşıdan başka çıkış yolu yok" diye konuştu.