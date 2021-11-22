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Dünya

Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Aşıyı şiddetle tavsiye ediyoruz

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki dördüncü dalgayı kırmak için herkese aşı olma çağrısında bulundu. Spahn, 'Bu kışın sonunda, Almanya'daki hemen hemen herkes muhtemelen ya aşılanmış ya iyileşmiş veya ölmüş olacak. Bu, zaman zaman kinayeli bir şekilde söylendi ama gerçekten durum bu. Çok bulaşıcı delta varyantı ile bu çok olasıdır. Bu nedenle aşıyı şiddetle tavsiye ediyoruz.' ifadesini kullandı.

AA22 Kasım 2021 Pazartesi 16:16 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 16:16
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Spahn, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, bu salgında genel bir aşı zorunluluğu getirilmesine kuşkulu yaklaştığının bilindiğini belirtti.

Aşı zorunluluğu konusunda ülkede yapılan tartışmayı eleştiren Spahn, aşı zorunluğu getirilip getirilmeyeceği sorusunun şu anda cevap verilmesi gereken acil bir soru olmadığını ifade etti.

Spahn, ülkenin güneyinde hastanelerin dolduğu ve bu durumun adım adım ülkenin batısına doğru ilerleyeceği uyarısında bulunarak, şimdi temas kısıtlanması, devletin kararlı davranması ve takviye aşıların yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Bir başka konuyu ise aylardan beri anlattığını dile getiren Spahn, "Bu kışın sonunda, Almanya'daki hemen hemen herkes muhtemelen ya aşılanmış ya iyileşmiş veya ölmüş olacak. Bu, zaman zaman kinayeli bir şekilde söylendi ama gerçekten durum bu. Çok bulaşıcı delta varyantı ile bu çok olasıdır. Bu nedenle aşıyı şiddetle tavsiye ediyoruz." ifadesini kullandı.

Spahn, günlük yaşamın her alanında çok dikkatli olunmaması durumunda aşı olmayanlara gelecek aylarda herhangi bir koruma olmadan virüs bulaşacağını belirterek, "Bu açıdan bağışıklık her zaman sağlanacak. Buradaki soru aşı olmuş bir şekilde mi yoksa enfeksiyon yoluyla mı? Biz aşı yoluyla tavsiye ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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