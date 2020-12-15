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Dünya

Almanya Sağlık Bakanı Spahn vatandaşlarını uyardı: Durum hiç olmadığı kadar ciddi

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkede devam eden Kovid-19 artışı hakkında “Durum şimdiye kadar hiç olmadığı kadar ciddi. Sayılar artıyor. Durumun daha da kötüleşme riski var.' dedi.

15 Aralık 2020 Salı 15:27 - Güncelleme: 15 Aralık 2020 Salı 15:27
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Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, halkta güven oluşması için Kovid-19'a karşı geliştirilen aşılara acil durum onayının değil, normal prosedür uygulanarak EMA tarafından bir onay verilmesini doğru bulduğunu belirtti.

Almanya’daki kurumların da EMA’yı desteklediğini ifade eden Spahn, "Hedef Noel’den önce onay verilmesi." dedi.

Spahn, onay alındıktan sonra Almanya'da yılbaşından önce halkı aşılamaya başlayabileceklerini kaydetti.

Alman hükümetinin yarından itibaren Kovid-19 tedbirlerini artırma kararı aldığına işaret eden Spahn, herkesi bu tedbirlere uymaya çağırdı.

DURUM HİÇ OLMADIĞI KADAR CİDDİ

Basın toplantısına katılan Robert-Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler de aralık ayında günlük Kovid-19 vaka sayılarının 12 bin ile 29 bin arasında seyrettiğine işaret ederek “Durum şimdiye kadar hiç olmadığı kadar ciddi. Sayılar artıyor. Durumun daha da kötüleşme riski var." dedi.

Wieler, salgının başından bu yana RKI’ye yaklaşık 1,35 milyon Kovid-19 vakasının bildirildiğini, 1 milyonun biraz üzerindeki kişinin iyileştiğini, 22 bin 475 kişinin de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

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