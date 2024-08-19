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Dünya

Almanya şaşırttı! İtalya'dan iade edilen PKK'lı terörist tutuklandı

Almanya'da, İtalya'dan iade edilen şüphelinin terör örgütü PKK üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi.

AA19 Ağustos 2024 Pazartesi 14:42 - Güncelleme:
Almanya şaşırttı! İtalya'dan iade edilen PKK'lı terörist tutuklandı
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Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada 14 Şubat'ta hakkında Avrupa çapında tutuklama emri çıkarılan Selahattin K'nin 12 Haziran'da İtalya'da yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, cezaevinde bulunan Selahattin K'nın Almanya'ya iade edildiği, 16 Ağustos'ta Frankfurt Havalimanı'nda gözaltına alındığı kaydedildi.

Zanlının 17 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece terör örgütü PKK üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Selahattin K'nin Ocak 2014 ile Temmuz 2015 arasında PKK'nın kadrosunda yer aldığı, Almanya'da iki bölgede sözde sorumlu olduğu, terör örgütünün organizasyon, eleman ve propaganda faaliyetlerini koordine ettiği bildirildi.

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