Almanya savunma harcamalarını artırıyor: Anayasasında değişikliğe gidecek

Ekonomi Bakanlığı'nın dün yaptığı açıklamada tasarının Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından sunulduğu ifade edildi.

Almanya'nın merkez-sağ muhalefeti ve iktidarda olan merkez-sol Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokratlar Partisi (FDP) koalisyonu savunma fonunu anayasada belirtilen borç sınırının dışında tutmak için gerekli olan üçte iki çoğunluğa ulaşıldığını ifade ettiler.

Konuya yakın kaynaklara göre, müzakereler FDP Başkanı Christian Lindner, SPD'li Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Yeşiller Başkanı Annalena Baerbock ve muhalefet partisinden Mathias Middelberg öncülüğünde gerçekleşti.

Fon Almanya'nın yaklaşık 50 milyon euro olan mevcut savunma fonunu önümüzdeki birkaç yıl boyunca artırmak için kullanılacak ve Almanya'nın NATO tarafından belirlenmiş olan ülkelerin ekonomik çıktısının %2'sinin savunmaya ayrılması hedefini gerçekleştirmesine olanak sağlayacak.