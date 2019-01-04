Almanya, siber saldırı sonrası ABD'den yardım istedi
Almanya'da çok sayıda siyasetçiyi hedef alan siber saldırı sonrasında Almanya, ABD'den yardım istedi.
- TM Dijital Haber Merkezi
Reuters haber ajansının Alman BILD gazetesini kaynak gösterdiği haberinde yer alan bilgiye göre, Alman politikacıları hedef alan ve çok sayıda gizli bilginin sızdırılmasıyla sonuçlanan saldırıya ilişkin Alman hükümeti ABD'den yardım istedi.
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