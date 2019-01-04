Almanya, siber saldırı sonrası ABD'den yardım istedi

Reuters haber ajansının Alman BILD gazetesini kaynak gösterdiği haberinde yer alan bilgiye göre, Alman politikacıları hedef alan ve çok sayıda gizli bilginin sızdırılmasıyla sonuçlanan saldırıya ilişkin Alman hükümeti ABD'den yardım istedi.

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