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Dünya

Almanya sınır kontrollerini 15 Mayıs'a kadar uzattı

Almanya, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 16 Mart'ta komşu ülkelere getirdiği sınır kontrollerini 15 Mayıs'a kadar uzattı.

İHA07 Mayıs 2020 Perşembe 21:10 - Güncelleme: 07 Mayıs 2020 Perşembe 21:10
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Korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren Almanya, salgın ile mücadele kapsamında 16 Mart’ta komşu ülkelere getirdiği sınır kontrollerini 15 Mayıs’a kadar uzattı. İçişleri Bakanı Horst Seehofer, yaptığı açıklamada korona virüs salgını nedeni ile Avusturya, İsviçre, Fransa, Lüksemburg ve Danimarka ile olan sınırlara getirdikleri kontrollerin 15 Mayıs’a kadar uzatıldığını duyurdu. Bakan Seehofer, ayrıca İspanya ve İtalya ile uçuşların ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacağını açıkladı.

Bakan, transit seyahatlere, mal taşımacılığına, geçerli nedeni olanlara, tıbbi tedaviye ihtiyaç duyanlara ve cenazelere geçiş imkanı sağlandığını aktardı.

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