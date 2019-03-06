Almanya Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurma kararını uzattı
Almanya, Suudi Arabistan'a yönelik silah ihracatını durdurma kararını mart sonuna kadar uzattı.
- TM Dijital Haber Merkezi
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, daha önce aldıkları Suudi Arabistan'a silah ambargosu kararını uzatma kararı aldıklarını açıkladı.
Bakan Mass kararın Mart ayı sonuna kadar uzatıldığını belirterek Muhammed bin Selman yönetimindeki Suudi Arabistan'ın Yemen'e müdahalesini durdurmasını istedi.
Almanya'nın Suudi Arabistan'a yönelik silah ambargosu kararı İngiltere ve Fransa tarafından eleştirilmişti.
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