Almanya Suudi Arabistan'lı muhafızarın eğitimini durdurdu

2 Ekim'de girdiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda Suudi yetkililerce öldürülen Cemal Kaşıkçı üzerinden Riyad yönetimine kurulan baskı giderek artıyor.
Almanya halihazırda devam eden Suudi Arabistan sınır muhafızlarının eğitimini durdurduğunu açıkladı.
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