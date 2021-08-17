İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ağustos 2021 Salı / 9 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4428
  • EURO
    9,8961
  • ALTIN
    484.579
  • BIST100
    1461.69
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya tahliye sorununa çözüm arıyor! Direk müzakere söz konusu olacak
Dünya

Almanya tahliye sorununa çözüm arıyor! Direk müzakere söz konusu olacak

Almanya dışişleri Bakanı, Heiko Maas, Afganistan'da çalışan yerel personeli tahliye etmek için Taliban ile müzakere yürüteceği bildirildi.

AA17 Ağustos 2021 Salı 20:51 - Güncelleme: 17 Ağustos 2021 Salı 20:51
ABONE OL

Almanya'nın Afganistan'da çalışan yerel personeli tahliye etmek için Taliban ile müzakere yürüteceği bildirildi.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer ile düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Yerel personeli, güvenli şekilde tahliye edebilmek amacıyla Büyükelçi Markus Potzel, Taliban ile görüşecek. Büyükelçimiz daha önce Taliban ile Afgan yönetimi arasında barış görüşmelerine katılmıştı. Bu akşam Doha'da olacak." ifadesini kullandı.

Maas, Taliban'ın havalimanına sadece yabancı vatandaşların geçişine izin verdiğini vurguladı.

Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer da iki "A400" kargo uçağıyla Kabil'den Taşkent'e 3'er uçuş planladıkları bilgisini paylaştı.

Karrenbauer, 15 farklı milletten 180 kişiyi de tahliye etmeye çalıştıklarına dikkati çekerek, Kabil'deki güvenlik durumuna göre ABD'den uçakların inişi ve kalkışı için izin beklediklerini kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.