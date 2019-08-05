Almanya, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda güvenliği sağlamak için oluşturacağı deniz gücü misyonuna katılmayı bir daha reddetti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan hükümet sözcüsü ''Almanya Başbakanı Angela Merkel mevcut durumda, ABD liderliğindeki göreve katılma gibi bir düşüncesi yok. Alman hükümetinde herkes bu konuda hemfikir.'' dedi.

Daha önce de başta Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, olmak üzere resmi makamlar, misyona katılmayacaklarını belirtmişti.

Mass konuya ilişkin açıklamasında, "Hürmüz Boğazı'nda gerilimi daha fazla tırmandırmaktan kaçınmalıyız. Basra Körfezi'ndeki mevcut krize askeri yöntemler bir çözüm olamayacak'' ifadelerini kullanmıştı.