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Dünya

Almanya: (Terör saldırısında) PKK'nın sorumluluğuna ilişkin emareleri ciddiye alıyoruz

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christopher Burger, İstanbul'da meydana gelen terör saldırısında terör örgütü PKK'nın sorumlu olduğuna ilişkin emareleri ciddiye aldıklarını söyledi.

AA21 Kasım 2022 Pazartesi 15:46 - Güncelleme:
Almanya: (Terör saldırısında) PKK'nın sorumluluğuna ilişkin emareleri ciddiye alıyoruz
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Burger, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin Suriye'ye ve Irak'ın kuzeyine düzenlediği operasyonu değerlendirdi.

Türkiye'nin, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki çeşitli noktalara yoğun hava ve topçu harekatı yaptığına dair haberleri gördüklerini belirterek, "İstanbul'daki korkunç terör saldırısından sonra Alman hükümetinin, Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu açık şekilde ifade ettiğini hatırlıyorsunuzdur. Biz, PKK'nın veya Türkiye'de onunla bağlantılı grupların sorumluluğuna ilişkin mevcut emareleri de çok ciddiye alıyoruz." diye konuştu.

Burger, PKK'nın Avrupa Birliği'nde (AB) terör organizasyonu olarak listelendiğini aktararak, Türkiye'nin eylemlerinde meşru müdafaa hakkını kullandığını ifade ettiğini söyledi.

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