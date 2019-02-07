Almanya teröristi Türkiye’ye verdi: ABD küplere bindi

2010 yılında Almanya’daki Amerikan hedeflerini bombalamakla suçlanan ve 11 yıl hapis cezasına çarptırılan terör örgütü üyesi Adem Yılmaz isimli şahsın, ABD’nin iade talebine rağmen Almanya tarafından Türkiye’ye sınır dışı edilmesinin Almanya-ABD arasında gerilime yol açtığı iddia edildi.

ABD merkezli Bloomberg’in ismini vermek istemeyen konuya aşina üç kişiye dayandırdığı haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı John Sullivan ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’in çarşamba günü Washington’da yaptığı görüşmenin ana gündem maddesi Adem Yılmaz'ın Türkiye’ye gönderilmesiydi.

Haberde, ABD’nin iki Amerikan vatandaşının öldürülmekle suçladığı Adem Yılmaz için resmen iade talebinde bulunmasına rağmen, bir Alman mahkemesinin şahsı Türkiye’ye vermesi ABD’de büyük bir öfkeye yol açtığı bildirildi.

Washington’daki görüşmenin ardından, Adalet Bakanı vekili Matt Whitaker konuyla ilgili sert bir açıklama yayımlayarak Almanya’yı, “Adem Yılmaz’ı Türkiye'ye uçağa bindirerek adaletten kaçmasına” izin vermekle suçladı.

Whitaker, “Almanya’nın tehlikeli bir teröristi, iki Amerikan askerini öldürülmesinden dolayı adaletle yüzleşmesi için onu ABD'ye iade etmek yerine Türkiye’ye sınır dışı etme kararından dolayı ciddi bir hayal kırıklığı içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.