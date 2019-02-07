İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,261
  • 5,9801
  • 220.465
  • 102.483
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Almanya teröristi Türkiye’ye verdi: ABD küplere bindi

Almanya’daki Amerikan hedeflerini bombalamakla suçlanan ve 11 yıl hapis cezasına çarptırılan terör örgütü üyesi A. Yılmaz isimli şahsın, ABD’nin iade talebine rağmen Türkiye’ye sınır dışı edilmesinin Almanya-ABD arasında gerilime yol açtığı ileri sürüldü.

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

2010 yılında Almanya’daki Amerikan hedeflerini bombalamakla suçlanan ve 11 yıl hapis cezasına çarptırılan terör örgütü üyesi Adem Yılmaz isimli şahsın, ABD’nin iade talebine rağmen Almanya tarafından Türkiye’ye sınır dışı edilmesinin Almanya-ABD arasında gerilime yol açtığı iddia edildi.
 
ABD merkezli Bloomberg’in ismini vermek istemeyen konuya aşina üç kişiye dayandırdığı haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı John Sullivan ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’in çarşamba günü Washington’da yaptığı görüşmenin ana gündem maddesi Adem Yılmaz'ın Türkiye’ye gönderilmesiydi. 
 
Haberde, ABD’nin iki Amerikan vatandaşının öldürülmekle suçladığı Adem Yılmaz için resmen iade talebinde bulunmasına rağmen, bir Alman mahkemesinin şahsı Türkiye’ye vermesi ABD’de büyük bir öfkeye yol açtığı bildirildi.
 
Washington’daki görüşmenin ardından, Adalet Bakanı vekili Matt Whitaker konuyla ilgili sert bir açıklama yayımlayarak Almanya’yı, “Adem Yılmaz’ı Türkiye'ye uçağa bindirerek adaletten kaçmasına” izin vermekle suçladı.
 
Whitaker, “Almanya’nın tehlikeli bir teröristi, iki Amerikan askerini öldürülmesinden dolayı adaletle yüzleşmesi için onu ABD'ye iade etmek yerine Türkiye’ye sınır dışı etme kararından dolayı ciddi bir hayal kırıklığı içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.
 

Türkiye´nin ilk milli hava-hava füzeleri uçuş testinde

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Vali açıkladı: Kartal'da 7 bina daha boşaltıldı risk devam ediyor

Vali açıkladı: Kartal'da 7 bina daha boşaltıldı risk devam ediyor

BDDK'dan kredi düzenlemesi

BDDK'dan kredi düzenlemesi

Venezuela-Avrupa arasında önemli temas

Venezuela-Avrupa arasında önemli temas

Sözleşmeli öğretmen ataması için tarih belli oldu

Sözleşmeli öğretmen ataması için tarih belli oldu

Seçimleri kana bulayacaklardı

Seçimleri kana bulayacaklardı

CHP'nin terör örgütü mensubu adayları

CHP'nin terör örgütü mensubu adayları

İyi Parti'de toplu istifa

İyi Parti'de toplu istifa

Bunu yapmayanın kıdem tazminatı yanar

Bunu yapmayanın kıdem tazminatı yanar
 

POPÜLER HABERLER

Türkiye´nin ilk milli hava-hava füzeleri uçuş testinde

Türkiye´nin ilk milli hava-hava füzeleri uçuş testinde

Rusya: S-400'ler 2019'un sonbaharında Türkiye'de

Rusya: S-400'ler 2019'un sonbaharında Türkiye'de

Kartal'da 8 katlı bir bina çöktü

Kartal'da 8 katlı bir bina çöktü

Trump konuşurken mışıl mışıl uyudu

Trump konuşurken mışıl mışıl uyudu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019