Almanya Tunus'un bir an önce istikrara kavuşmasını bekliyor

AA 20 Ekim 2021 Çarşamba 12:55 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 12:55

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi ziyaret kapsamında Tunus'ta bulunan Almanya Devlet Bakanı Annen, Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi ile salı akşamı bir araya geldi.

İki ülke ilişkilerinin ele alındığı görüşmede Tunus'taki siyasi durum da gözden geçirildi.

Görüşmede Annen, ülkesinin Tunus'ta demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve kurumlarını geliştirme yolundaki adımları desteklediğini ifade etti.

Konuk Bakan, "Tunus'un bir an önce istikrara kavuşmasını bekliyoruz. Bu yolda Tunus halkının sosyal kalkınma ve sosyal adaletin sağlanması konusundaki taleplerinin yerine getirilmesine yardımcı olmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Alman Bakan Annen, Cezayir ve Libya'yı da kapsayan 3 günlük kuzey Afrika turu çerçevesinde Tunus'ta bulunuyor.

- TUNUS'TAKİ GELİŞMELER

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

Yeni kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin anayasaya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini genişleten kararnameler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tunus Cumhurbaşkanı'na Bakanlar Kurulu'nun görüşünü aldıktan sonra cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinleri" çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca, Bakanlar Kurulu artık Meclis'e değil Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu oldu. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayabiliyor, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyebiliyor.

Tunus'ta Başbakan Necla Buden Ramazan tarafından yeni hükümet, 11 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan yemin töreninin ardından göreve başladı.