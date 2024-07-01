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Dünya

Almanya Türk dönerine göz dikti! Türkiye tescil için harekete geçti

Türkiye, 'Türk Döneri'ni tescil ettirmek için Avrupa Birliği'ne başvurdu. Söz konusu ilan AB'nin resmi gazetesinde yayımlandı. İngiliz basını Türkiye'nin bu hamlesinin Almanya'da endişelere yol açtığını bildirdi.

1 Temmuz 2024 Pazartesi 17:14 - Güncelleme:
Almanya Türk dönerine göz dikti! Türkiye tescil için harekete geçti
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Başvuru ilanı, Nisan'da AB'nin resmi gazetesinde yayımlandı.

İlanda, dönerin hazırlanması ve pişirilmesine ilişkin ayrıntılı kriterlere yer verildi.

İngiliz The Times gazetesi, Türkiye'nin bu hamlesinin Almanya'da endişelere yol açtığını yazdı.

ALMANYA'NIN KÜLTÜREL KİMLİĞİNE SALDIRIYMIŞ!

Bazı Almanlar bunu "Almanya'nın kültürel kimliğine saldırı" olarak nitelendirdi.

Habere göre AB'nin Türk dönerini tescil etme kararı alması halinde Almanya'daki dönercilerin tariflerini değiştirmeleri gerekecek.

Ya da kendi dönerlerine başka isim vermek zorunda kalacaklar.

Alman Kebapçılar Birliği, Türkiye'nin AB'ye yaptığı tescil başvurusuna itiraz etti.

Gıda ve tarım Bakanlığı'na bu duruma müdahale etme çağrısında bulundu.

Almanya'daki dönerciler, ülkede dönerin Türk dönerinden farklı olduğunu ve farklı bir kültürel geleneği yansıttığını ileri sürüyor.

YUNANİSTAN DA DÖNER'E TALİP

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'e Türkiye ziyaretinde eşlik eden Almanya'dan döner ustası Arif Keleş, "burada yaptığımız döner Türkiye'de yok" dedi.

Yunanistan'ın da döner tescili başvurusuna itirazı bekleniyor.

Yunanistan'da döner "gyro" adıyla yunan mutfağından bir yiyecek olarak satılıyor.

Diğer yandan, Türkiye'nin 3 ay sürecek başvurusuna diğer ülkeler da itiraz edebiliyor.

  • Türk Döneri Tescili
  • AB Başvuru
  • Almanya Endişe

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