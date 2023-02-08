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Dünya

Almanya Türkiye'ye üç uçak daha göndermeye hazırlanıyor

Almanya, Türkiye'ye insani yardım taşıyan üç A400M askeri nakliye uçağı göndermeye hazırlanıyor.

AA/Reuters8 Şubat 2023 Çarşamba 16:46 - Güncelleme:
Almanya Türkiye'ye üç uçak daha göndermeye hazırlanıyor
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Reuters'a bilgi veren Alman askeri bir kaynak, uçakların ülkenin kuzeyindeki Wunstorf hava üssünden yarın yola çıkmasının planlandığını belirtti ancak nereye ineceğinin henüz belirli olmadığını ifade etti.

Aynı kaynak Alman sivil koruma kurumu Technische Hilfswerk'ten bir konvoyun da yardım götürmek için yola çıktığını belirtti

ALMANYA BAŞBAKANI SCHOLZ, DAYANIŞMASINI YİNELEDİ

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Almanya'nın Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu bir kez daha teyit etti.

Başbakan Scholz, parlamentoda yaptığı konuşmada, milletvekillerine "Bu kadar acı ve yıkım karşısında şok olduk." dedi.

Türkiye ile dayanışma halinde olduklarını vurgulayan Scholz, "Hükümetimiz derhal Türk hükümetine destek sözü vermiştir. Dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığım telefon görüşmesinde, bunu bir kez daha teyit ettim." ifadesini kullandı.

Scholz, Alman arama kurtarma ekiplerinin ve teknik uzmanların deprem bölgesinde çalışmaya başladığını ve ilave ekiplerin de yolda olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında geçen günlerde gerçekleşen telefon görüşmesine övgüde bulunan Scholz, "Böyle bir felaket karşısında daha da yakınlaşmalı, birbirimize destek olmalıyız." diye konuştu.

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