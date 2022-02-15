Almanya, Ukrayna krizindeki gerilimi azaltmanın sorumluluğunu Rusya'da görüyor

AA 15 Şubat 2022 Salı 10:54 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 10:55

Bakan Baerbock, İspanya'nın başkenti Madrid'e gitmeden önce yaptığı açıklamada, krize barışçıl bir çözüm için her fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Baerbock, "Biz Avrupa Birliği (AB) ve NATO olarak Ukrayna'nın arkasındayız ve gerilimi azaltmanın sorumluluğunu açıkça Rusya'da gördüğümüze şüphe yok. Askerleri geri çekmek ve bu konuda tam şeffaflık sağlamak Moskova'daki hükümete bağlı. Bu en azından Rusya'nın da taraf olduğu AGİT ilkelerinin bir gereğidir." dedi.

Rus birliklerinin Ukrayna sınırına konuşlandırılması nedeniyle bütün bir ülkenin ve nüfusunun kaderinin tehlikede olduğunu savunan Baerbock, "Durum son derece tehlikeli ve her an tırmanabilir. Biz Avrupa'da böyle bir şeyin ne kadar çabuk olabileceğini çok iyi biliyoruz." ifadesini kullandı.

Alman Dışişleri Bakanı, başarıların ve temel özgürlüklerin yanı sıra ekonomik fırsatlar ve refahın da dayandığı Avrupa barış düzeninin onlarca yıllık sıkı çalışmayla inşa edildiğine dikkati çekerek, "Bunu sürekli olarak geliştirdik. Bu asla kaybolmaması veya unutulmaması gereken bir varlıktır. Bu son derece tehlikeli krizde, kıtanın kuzeyinde olduğu kadar güneyinde de doğusunda olduğu kadar batısında da hepimizin tüm tutarlılık ve kararlılıkla bunun arkasında durduğumuzu göstermek daha da önemlidir." şeklinde konuştu.

