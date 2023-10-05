İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ekim 2023 Perşembe / 21 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5564
  • EURO
    29,1529
  • ALTIN
    1612.02
  • BIST100
    8487.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Almanya, Ukrayna'ya bir Patriot daha verecek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya kış ayları için bir Patroit hava savunma sistemi daha vereceklerini söyledi.

AA5 Ekim 2023 Perşembe 20:48 - Güncelleme:
Almanya, Ukrayna'ya bir Patriot daha verecek
ABONE OL

Scholz, İspanya'nın ev sahipliğinde Granada kentinde düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Toplantısı kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin ardından açıklama yaptı.

Toplantıda, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının en önemli konulardan biri olduğunu aktaran Scholz, burada Ukrayna'nın bağımsızlığını ve egemenliğini savunmasına ilişkin desteğin nasıl sürdürülebileceğinin ele alındığını belirtti.

Scholz, Almanya'nın Ukrayna'nın arkasında durduğunu ve ülkeyi desteklediğini vurgulayarak, Almanya'nın ABD'den sonra Ukrayna'ya en fazla destek veren ikinci ülke olduğunu kaydetti.

Almanya'nın geçmişte Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi verdiğini anımsatan Scholz, "Burada Ukrayna Devlet Başkanı'na kış ayları için bir sistem daha vereceğimizi söyledim." dedi.

Scholz, Patriot'un en etkin hava savunma sistemi olduğunu belirterek, "Şu anda en çok ihtiyaç duyulan şey, bu yüksek verimli sistemle (Ukrayna'nın) hava savunmasını sağlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Scholz, Rusya'nın kış aylarında füze ve İHA saldırılarıyla Ukrayna'daki altyapı ve şehirleri yeniden tehdit edebileceğini vurguladı.

Ukrayna'nın Almanya'dan talep ettiği "Taurus" tipi seyir füzelerinin neden verilmediğine ilişkin soru üzerine Scholz, Ukrayna'ya askeri destek konusunda alınacak her türlü kararın dikkatle tartılması gerektiğini, savaşı tırmandırmak ve çatışmanın parçası haline gelmek istemediklerini yineledi.

Scholz, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ermenistan Başbakan Nikol Paşinyan ile yaptığı görüşmeye ilişkin, buradaki ortak çabanın yıl sonuna kadar Michel'in Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki görüşmeleri hızla organize etmesine destek verilmesi olduğunu ifade etti.

Başbakan Scholz, böylece bu yıl içinde belki kalıcı bir barış sürecinin tesis edilebileceğini kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.