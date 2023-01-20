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Dünya

Almanya, Ukrayna'ya Leopard tankı vermek için ön koşul sunulduğuna ilişkin iddiayı reddetti

Alman Hükûmet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, ABD'nin Ukrayna'ya Abrams tipi muharebe tankları teslim etmesi halinde Leopard tanklarını verebileceğini söylediğine ilişkin Alman basınında çıkan iddiayı reddetti.

AA20 Ocak 2023 Cuma 18:50 - Güncelleme:
Almanya, Ukrayna'ya Leopard tankı vermek için ön koşul sunulduğuna ilişkin iddiayı reddetti
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Hebestreit, Berlin'de yaptığı açıklamada, Alman hükûmetinin Ukrayna'yı destekleme konusunda başından beri 3 ilke ile hareket ettiğini belirterek bunları, Ukrayna'nın mümkün olduğu kadar en güçlü şekilde desteklenmesi, NATO ve Almanya'nın savaşın bir tarafı olmasının engellenmesi ve Almanya'nın özellikle ABD olmak üzere ortaklarla eş güdüm içinde olarak tek başına hareket etmemesi şeklinde sıraladı.

Scholz'un, Ukrayna'ya gönderilen silahlar konusunda her zaman ABD Başkanı ile koordineli karar verdiğini vurgulayan Hebestreit, "Hiçbir zaman bir şeyin olması için diğerinin olması gerektiğine ilişkin bir bağ kurulmamış veya talep olmamıştır." şeklinde konuştu.

Hebestreit, Ukrayna'nın desteklenmesinde tüm konularda ve şimdi tankların tedarik edilmesi konusunda da birlikte hareket etmenin önemli olduğunu belirterek "Benim için bir Alman başbakanın bir Amerikan başkanına herhangi bir şart dikte etmesini veya talepte bulunmasını tasavvur etmek zordur." ifadesini kullandı.

Alman Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberinde, Olaf Scholz'un 17 Ocak'ta gerçekleşen telefon görüşmesinde, ABD Başkanı Joe Biden'a ABD'nin Abrams tipi muharebe tanklarını Ukrayna'ya teslim etmesi halinde bu ülkeye Leopard tankı verebileceklerini ifade ettiği ileri sürülmüştü.

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