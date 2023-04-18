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Dünya

Almanya, Ukrayna'ya ''Patriot'' hava savunma sistemini teslim etti

Almanya, Ukrayna'ya 'Patriot' hava savunma sistemi ve füzelerini teslim etti.

AA18 Nisan 2023 Salı 21:44 - Güncelleme:
Almanya, Ukrayna'ya ''Patriot'' hava savunma sistemini teslim etti
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Başbakanlığın resmi internet sitesindeki bilgilendirmeye göre, taahhüt edilen yeni askeri yardım paketi kapsamında, Patriot uçaksavar füze sistemi ve mühimmatının Ukrayna'ya teslimatı gerçekleştirildi.

Almanya ayrıca 16 Zetros kamyon ile 2 sınır koruma aracını daha Ukrayna'ya teslim etti.

Alman hükümetinin 1 Ocak 2022'den 17 Nisan 2023'e kadar olan dönemde Ukrayna'ya 2,7 milyar avro değerinde silah ve askeri teçhizat sevkine onay verdiği belirtildi.

Alman hükümeti, 5 Ocak 2023'te Ukrayna'ya "Patriot" hava savunma sistemi vereceğini açıklamıştı.

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