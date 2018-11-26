Almanya, ülkelerindeki savaştan kaçarak canını kurtarmak isteyen insanlara para teklif etti

Şehirlerin pek çok noktasında asılan afişler Almanya'ya gelen çok sayıda mülteciden bir kısmını geldiği ülkeye gönüllü olarak dönmeye teşvik etmeye çalışıyor. Afişlerde başvuru ve sürecin nasıl işlediğini açıklayan sitelere de yer verilmiş.

Benzeri teşvikler daha önce de yapıldı ancak yeni olan taahhüt edilen mali yardımların artmış olması.

Buna göre mültecilik başvurusu sonuçlanmadan gönüllü geri dönüşe karar veren kişilere 12 ay boyunca aylık 1200 Euro ve eğer 12 yaş altı çocukları varsa her biri için de 600 Euro verilecek. Mültecilik başvurusu tamamlanmış ve reddedilmiş kişilere ise aylık 800 Euro ve 12 yaş altı çocuklarına da 400 Euro verilecek.

Aynı aileden dört kişi birlikte dönme kararı alırsa ek olarak aylık 500 Euro daha ödenecek.

(Euronews)