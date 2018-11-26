Benzeri teşvikler daha önce de yapıldı ancak yeni olan taahhüt edilen mali yardımların artmış olması.
Almanya, ülkelerindeki savaştan kaçarak canını kurtarmak isteyen insanlara para teklif etti
Alman İçişleri Bakanlığı'nın mülteciler için hazırladığı afişler ülkede gündem oldu. Evine dönecek olan her mülteciye bir yıllık mali yardım sağlanacağı yazan afişlerde 'Kendi ülkeniz, kendi geleceğiniz. Şimdi!' yazıyor.
Şehirlerin pek çok noktasında asılan afişler Almanya'ya gelen çok sayıda mülteciden bir kısmını geldiği ülkeye gönüllü olarak dönmeye teşvik etmeye çalışıyor. Afişlerde başvuru ve sürecin nasıl işlediğini açıklayan sitelere de yer verilmiş.
İNSAN HAYATINA DEĞER BİÇTİLER
Buna göre mültecilik başvurusu sonuçlanmadan gönüllü geri dönüşe karar veren kişilere 12 ay boyunca aylık 1200 Euro ve eğer 12 yaş altı çocukları varsa her biri için de 600 Euro verilecek. Mültecilik başvurusu tamamlanmış ve reddedilmiş kişilere ise aylık 800 Euro ve 12 yaş altı çocuklarına da 400 Euro verilecek.
Aynı aileden dört kişi birlikte dönme kararı alırsa ek olarak aylık 500 Euro daha ödenecek.
(Euronews)
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