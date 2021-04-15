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Dünya

Almanya ve ABD'den Rusya'ya çağrı

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve ABD Başkanı Joe Biden karşılıklı gerilimin hafifletilmesi için Rusya'ya Ukrayna sınırına konuşlandırdığı birlikleri çekmesi çağrısında bulundu.

15 Nisan 2021 Perşembe 07:52 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 07:52
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Rusya'nın Ukrayna sınırına ve 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'a bulundurduğu asker sayısını artırmasının ardından Washington ve NATO alarma geçmişti.

Rus ve Ukrayna silahlı kuvvetleri peşpeşe tatbikatlar düzenlerken NATO üyesi ülkelerin dışişleri ve savunma bakanları Rusya'nın Ukranya sınırına asker konuşlandırmasını görüşmek üzere acil bir toplantı başlattı.

Merkel ve Biden, yaptıkları telefon görüşmesinde konuyu ele alırken Rusya'ya tansiyonu yükseltecek adımlar atmaktan kaçınma çağrısında bulundular.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden ve Merkel'in "Rusya'nın Ukrayna sınırında ve ilhak ettiği Kırım'da yaptığı askeri yığınaktan endişe duydukları ve Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdikleri desteği yineledikleri" ifadesi yer aldı.

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