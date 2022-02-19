Almanya ve Fransa, vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmesini istedi

AA 19 Şubat 2022 Cumartesi 18:51 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 18:52

Almanya ve Fransa vatandaşlarına "Ukrayna'yı acil terk etmeleri" çağrısında bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Almanya vatandaşları Ukrayna'ya seyahat etmemeleri konusunda uyarıldı.

Almanların ülkeyi acilen terk etmesine yönelik çağrı yapılan açıklamada, vatandaşların vaktinde Ukrayna'dan ayrılması istendi.

Açıklamada, Ukrayna'ya bir Rus saldırısı olması durumunda Almanya vatandaşlarını destekleme imkanının sınırlı olduğu belirtildi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin Ukrayna sınırında Rus askeri birliklerin varlığı ve hareketleri nedeniyle arttığı aktarılan açıklamada, "Askeri çatışma her an için mümkündür." değerlendirmesinde bulunuldu.

- LUFTHANSA KİEV'E UÇUŞLARINI ASKIYA ALACAK



Alman hava yolu şirketi Lufthansa, 21 Şubat'tan itibaren Kiev uçuşlarını askıya alacağını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, 21-28 Şubat'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gidiş ve dönüş uçuşlarının askıya alınacağı belirtildi.

Durumun takip edildiğinin vurgulandığı açıklamada, ileri bir tarihte uçuşlar hakkında karar verileceği ifade edildi.

Lufthansa'nın kararı, Almanya'nın vatandaşlarından Ukrayna'yı hemen terk etmesini istemesinden sonra geldi.

FRANSA, VATANDAŞLARINDAN UKRAYNA'YI TERK ETMESİNİ İSTEDİ



Fransa Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik "seyahat" uyarısını güncelledi.

Rus askerlerinin Ukrayna sınırına yığılmasıyla oluşan gerginlik nedeniyle Ukrayna'nın kuzey ve doğu sınır bölgelerine gidilmemesi ve burada bulunanların derhal ayrılması tavsiye edildi.

Fransız vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmeleri, bu ülkeye yapılması planlanan ve zorunlu olmayan seyahatlerin ertelenmesi istendi.