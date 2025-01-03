İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ocak 2025 Cuma / 4 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3738
  • EURO
    36,4323
  • ALTIN
    3022.57
  • BIST100
    10047
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Almanya ve Fransa'dan AB adına Şam ziyareti

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un, AB'yi temsilen Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret ettiğini bildirdi.

AA3 Ocak 2025 Cuma 13:58 - Güncelleme:
Almanya ve Fransa'dan AB adına Şam ziyareti
ABONE OL

Kallas, X hesabından Barrot ve Baerbock'un Şam ziyaretiyle ilgili paylaşım yaptı.

- TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ, KAPSAYICI HÜKÜMET, AZINLIKLARIN KORUNMASI MESAJI

Barrot ve Baerbock'un kendisi adına AB'yi temsilen orada bulunduklarını belirten Kallas, "Suriye'nin yeni liderliğine mesajımız, bölgesel aktörlerle mutabık kalınan ilkelere saygı gösterilmesi, tüm sivillerin ve azınlıkların korunmasının sağlanması son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinde Barrot ve Baerbock'un, Suriye'de yeni yönetimle görüşmek için Şam'ı ziyaret ettiği duyurulmuştu.

Kallas, Şam'da Baas rejiminin devrilmesinin ardından 14 Aralık'ta Ürdün'de, Türkiye dahil bölge ülkeleriyle bir araya gelmiş, ortak basın toplantısında Suriye'nin toprak bütünlüğünün desteklenmesi, azınlıkların korunması ve kapsayıcı bir hükümet kurulması gerekliliği üzerinde anlaşıldığı bildirilmişti.

  • AB Dış İlişkiler
  • Kaja Kallas
  • Şam Ziyareti

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.