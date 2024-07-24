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Dünya

Almanya ve İngiltere'den askeri işbirliğini artırma kararı

Almanya ve İngiltere her iki ülkede de savunma sanayisinin güçlendirilmesi, silah ve mühimmatın geliştirilmesi, üretim ve tedarikte daha yakın işbirliğini, silah sistemleri ve mühimmat için aynı standartların kullanımını içeren 'Ortak Savunma Deklarasyonu' imzalandı.

AA24 Temmuz 2024 Çarşamba 17:59 - Güncelleme:
Almanya ve İngiltere'den askeri işbirliğini artırma kararı
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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ve İngiltere Savunma Bakanı John Healey'nin Berlin'de imzaladığı deklarasyon, savunma sanayisinin güçlendirilmesi, silah ve mühimmatın geliştirilmesi, üretim ve tedarikte daha yakın işbirliğini, silah sistemleri ve mühimmat için aynı standartların kullanımı gibi konuları içeriyor.

"NATO'NUN AVRUPA AYAĞI GÜÇLENDİRİLMELİ"

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, imza sonrası yaptığı açıklamada, İngiltere ile ilişkileri yeni bir zemine oturtmak istediklerini belirterek, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaştan çıkarmamız gereken derslerden biri de budur. NATO içindeki Avrupa ayağı güçlendirilmelidir." dedi.

İngiltere Savunma Bakanı Healey ise deklarasyonu iki ülke arasında daha derin bir savunma işbirliğine yönelik önemli bir adım olarak nitelendirdi.

AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ UKRAYNA'DA BAŞLAR

Almanya ile mevcut işbirliğine dikkati çeken Healey, "Birlikte mücadele ediyoruz ve birlikte eğitim yapıyoruz" diye konuştu.

Almanya'nın Ukrayna'yı destekleme konusundaki öncü rolünü öven Healey, Rusya'nın Ukrayna savaşını kazanması durumunda bununla yetinmeyeceğini bu nedenle Avrupa güvenliğinin savunulmasının Ukrayna'da başladığını belirtti.

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