Almanya ile Suudi Arabistan arasındaki buzlar çözüldü

Almanya ve Suudi Arabistan, diplomatik anlaşmazlıkların ardından karşılıklı adımlar atarak iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açıyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmeleri kapsamında New York'ta yaptıkları görüşmede, geri çağrılan Suudi Arabistan büyükelçisinin Almanya'ya dönmesi konusunda anlaştı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suudi mevkidaşı el-Cubeyr ile birlikte yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ile ilişkilerde son dönemlerde büyük yanlış anlaşılmalar yaşandığını ifade etti.

Yanlış anlaşılmalardan dolayı Almanya'nın derin pişmanlık duyduğunu ifade eden Maas, "Almanya ile Krallık arasındaki yanlış anlaşılmaları önlemek için iletişim ve diyaloğumuzda daha açık olmalıydık. Krallık ile ortaklık kurmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ise Maas'ın açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını söyleyerek, Alman mevkidaşını ülkesine davet edip ilişkilerde yeni bir sayfa açma girişiminde bulundu.

Almanya eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Suudi Arabistan'ı Orta Doğu'daki iddialı politikalarından dolayı 'Maceraperest' olarak nitelendirmiş ve iki ülke arasında gerilim yükselmişti.