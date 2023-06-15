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Dünya

Almanya yasal göçün önemine dikkati çekti: Mümkün kılınmalı

Almanya Kalkınma Bakanı Svenja Schulze, Yunanistan'da düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu yaşanan trajedinin Avrupa'ya yasal göçün mümkün kılınmasının önemini ortaya koyduğunu ifade etti.

AA15 Haziran 2023 Perşembe 00:19 - Güncelleme:
Almanya yasal göçün önemine dikkati çekti: Mümkün kılınmalı
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Schulze, Mora Yarımadası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 79 kişinin ölmesinin ardından Welt televizyonuna yaptığı açıklamada, "Eğer böyle bir yolculuğa çıkıyorsanız, bu koşullar altında denizi aşıyorsanız, o zaman çok çaresiz olmalısınız ve işte bu yüzden yasal göçü mümkün kılmamız çok önemli." dedi.

Avrupa'nın işçilere ve kalifiye elemanlara ihtiyacı bulunduğunu aktaran Schulz, "İşte bunun için onlara yasal yolları göstermeliyiz ve savaştan kaçanlara açlık ve ihtiyaç içinde oldukları için doğru koşulları sağlamalıyız. Çoğu evine geri dönmek de istiyor." diye konuştu.

Sığınmacılara kapılarını açan, onları misafir eden ülkelere daha fazla yardım eli uzatılması gerektiğini ifade eden Schulze, şöyle devam etti:

"Çoğu insan savaşlardan, açlıktan ve aynı zamanda iklim değişikliğinin meydana getirdiği olumsuz neticelerden kaçıyor. Burada genellikle fark etmediğimiz şey, bunların dörtte üçünün komşu ülkelere kaçtığı, dolayısıyla dünyanın en yoksul insanlarının dayanışma göstererek daha fazla insanı kabul ettiği gerçeğidir. Yapabileceğimiz şey, bu kadar çok mülteciyi kabul eden bu toplumların bu durumla başa çıkabilmelerine yardımcı olmaktır. Alman kalkınma politikasında da bunu yapıyoruz, yani mültecilerin çoğunun bulunduğu ülkelerde suya, sağlık bakımına ve aynı zamanda eğitime ve işgücü piyasasına erişimin sağlanmasına yardımcı oluyoruz."

Schulze, söz konusu ülkelerin çoğunlukla, savaş bölgelerinin hemen yakınında bulunan ya da iklim değişikliğinin halihazırda çok belirgin olduğu bölgelerdeki ülkeler olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yaşamın artık mümkün olmadığı, tarımın artık işlemediği, insanların yiyecek bir şey bulamadığı ve daha sonra kaçabilecekleri yerlere, genellikle de dünyanın en yoksul ülkelerine kaçtıkları yerler. Mültecilerin çoğunun bulunduğu yer, bizim deyimimizle küresel güneydir ve bu nedenle onlara yardım etmek, dayanışma göstermek, böylece çok sayıda insanla başa çıkabilmelerini sağlamak çok önemlidir."

Alman Bakan, Avrupa Birliği (AB) İçişleri bakanlarının hafta başında ana hatlarını karara bağladığı iltica politikasının da revizyona ihtiyacı olduğunu savunarak, düzenlemede ailelerin ve çocukların durumunun daha da iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

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