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Dünya

Almanya, Yasemin'i arıyor: 8 milyon Euro ile kayıplara karıştı

Almanya, 8 milyon Euro çaldığı gerekçesiyle bir para dağıtım şirketinde çalışan 28 yaşındaki Yasemin Gündoğan'ı arıyor.

4 Temmuz 2021 Pazar 08:44 - Güncelleme: 4 Temmuz 2021 Pazar 08:44
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Alman basınına göre Yasemin Gündoğan, Bremen'deki nakit para dağıtım şirketi Loomis'te çalışıyordu. Yasemin'in görevi paketlenmiş banknotları, ATM'lere takılacak para kasetlerine yerleştirmekti.

Ancak Yasemin'in 21 Mayıs'ta, banknotları para kasetleri yerine çantalara yerleştirip, çöp arabasıyla konteynıra çıkardığı, Berlin'de kiralanan ve çalıntı olduğu anlaşılan bir araçla kaçtığı iddia edildi.

Hürriyet'in haberine göre, Yasemin Gündoğan'ın çalışma arkadaşları dört gün sonra para kasetlerini ATM'ye yerleştirmeye kalktığında boş olduklarını fark etti. Hırsızlığın neden bu kadar geç fark edildiği açıklık kazanmadı.

POLİS YARDIM İSTEDİ

Polis ise önceki gün hırsızlıkla ilgili açıklama yaparak Yasemin Gündoğan'ın bulunması için halktan yardım istedi. Gündoğan ile işbirliği yaptığı şüphesiyle bir kişi yakalanırken soruşturma geniş çaplı sürüyor.

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