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Dünya

Almanya zor durumda: Duş almak yerine bez kullanın!

Almanya'nın Baden-Württemberg Eyaleti Başkanı Winfried Kretschmann, 'İnsanlar sürekli duş almak yerine bir bez kullanarak, çok tasarruf edebilirler.' diyerek şaşırtan bir açıklamaya imza attı.

TRT Haber20 Ağustos 2022 Cumartesi 08:26 - Güncelleme:
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Almanya'da enerji krizine yönelik tasarruf çağrıları sürerken, dikkat çeken bir açıklama Baden-Württemberg Eyaleti'nin Başkanı Yeşiller Partisi üyesi Winfried Kretschmann'dan geldi.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Enerji krizi hakkında Südwest Presse gazetesine konuşan Kretschmann, enerji israfını önlemek için kişisel olarak ne gibi adımlar attığını açıkladı.

Evinin çatısında "dev" bir güneş enerjisi teçhizatı olduğunu, elektrikli bir araba sürdüğünü ve sadece "daha sağlıklı" bir alışkanlık olarak tek bir odayı ısıttığını söyledi.

Soğuk duş alıp almadığı sorulduğunda, Kretschmann daha da iyisini yaptığını söyledi.

"Her zaman duş almak zorunda değilsin. Ne de olsa el ve yüz bezi var. Faydalı bir buluş."

Kretschmann, Fransa ve İsviçre sınırındaki güneybatı Alman eyaletini yönetiyor ve bölgenin yaklaşık 11 milyon sakini var.

Porsche ve Mercedes-Benz'in genel merkezleri eyalet başkenti Stuttgart'ta bulunuyor.

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