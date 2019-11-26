Almanya'da 1 milyar avroluk dev soygun! Kamera kayıtları ortaya çıktı

Yerel televizyon kanalı MDR tarafından yayımlanan güvenlik kamerası görüntülerinde siyah giyinmiş iki kişi Grünes Gewölbe müzesinin sergi salonuna dalarak balta gibi görünen bir aletin yardımıyla eserlerin sergilendiği bölümlerin camlarını kırarken görülüyor. Küçük bir pencereden müzeye girdiği sanılan hırsızlarından biri durmaksızın cama darbeler indiriyor.

Elektriğin olmadığı bu anlarda hırsızların fener yardımıyla ortalığı aydınlattığı fark ediliyor.