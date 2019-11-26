18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7511
  • 6,3378
  • 269.802
  • 105009
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Almanya'da 1 milyar avroluk dev soygun! Kamera kayıtları ortaya çıktı

Avrupa'nın en eski ve en büyük hazinelerinden birine ev sahipliği yapan Almanya'nın Dresden kentindeki Grünes Gewölbe müzesinde gerçekleştirilen 1 milyar avroluk soygunun yankıları sürerken, olay anına dair kamera kayıtları ortaya çıktı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yerel televizyon kanalı MDR tarafından yayımlanan güvenlik kamerası görüntülerinde siyah giyinmiş iki kişi Grünes Gewölbe müzesinin sergi salonuna dalarak balta gibi görünen bir aletin yardımıyla eserlerin sergilendiği bölümlerin camlarını kırarken görülüyor. Küçük bir pencereden müzeye girdiği sanılan hırsızlarından biri durmaksızın cama darbeler indiriyor.
 
Elektriğin olmadığı bu anlarda hırsızların fener yardımıyla ortalığı aydınlattığı fark ediliyor.
 
Bild gazetesi müzenin elektriğinin hırsızlar girmeden önce çıkarılan bir yangınla sabote edildiğini belirtmişti. Müzeye elektrik sağlayan şirket de bunu doğruladı ancak iki olay arasında ilişki olup olmadığı henüz bilinmiyor.
 
Soygunun sadece birkaç dakika sürdüğü belirtilirken, görgü tanıkları hırsızların Audi marka bir araçla müzeden ayrıldığını iddia etti. Dresden polisi bu aracın daha sonra yakınlardaki bir garajda yanmış bir halde bulunduğunu açıkladı.
 
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 
Grünes Gewölbe müzesine giren hırsızların yaklaşık 1 milyar euro'ya eş değer (yaklaşık 6 milyar 320 milyon lira) hazine ve tarihi eser çaldığı belirtiliyor.
 
Müzedeki eserler 1723-1730 yılları arasında Saksonya Elektörü Güçlü August döneminde toplanmıştı. Müzedeki on salonda mücevher ve altın, gümüş, değerli taşlar ve diğer değerli materyallerden yapılmış 3 bin civarında eser sergileniyordu.
 
(Sputnik)

S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor - 2

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Varank müjdeyi verdi: 2023'te raylarla buluşturacağız

Bakan Varank müjdeyi verdi: 2023'te raylarla buluşturacağız

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

FETÖ'ye peş peşe operasyonlar: Çok sayıda gözaltı kararı var

FETÖ'ye peş peşe operasyonlar: Çok sayıda gözaltı kararı var

Başkan Erdoğan imzaladı: 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Başkan Erdoğan imzaladı: 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Time dergisi seçti! İşte 2019'un en iyi filmleri

Time dergisi seçti! İşte 2019'un en iyi filmleri

Yargıtay'dan emsal 'yıllık izin parası' kararı

Yargıtay'dan emsal 'yıllık izin parası' kararı

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

Haluk Bilginer'e Emmy ödülü

Haluk Bilginer'e Emmy ödülü
 

POPÜLER HABERLER

S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor - 2

S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor - 2

Dünyanın en stresli meslekleri belli oldu

Dünyanın en stresli meslekleri belli oldu

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Haluk Bilginer'e Emmy ödülü

Haluk Bilginer'e Emmy ödülü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA