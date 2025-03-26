Almanya'da 17 kişiye yönelik operasyon düzenlendi

Federal Savcılık tarafından verilen arama emri doğrultusunda, Hessen eyaletinde 8, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde 4, Bavyera eyaletinde 3, Baden-Württemberg eyaletinde 2, Mecklenburg-Vorpommern ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde birer olmak üzere, toplam 19 iş yeri ve konutta arama yapıldı.

Danimarka'da da aynı iddiayla eş zamanlı arama yapıldığı bildirildi.

"Terör örgütü kurma veya üyesi olma" şüphesiyle aranan 17 kişinin, Almanya'daki "Tugay N'Hamedu" adlı dernekte üst düzey görevler üstlendikleri belirtildi.

Eritre'deki hükümeti devirmeyi amaçlayan ve uluslararası ağı bulunan grubun Almanya'da 2022'den bu yana faaliyet gösterdiği ifade ediliyor.

Dernek üyelerinin bir kısmının, Alman devlet kurumlarına ve güvenlik güçlerine yönelik şiddeti meşru bir araç olarak gördükleri belirtiliyor.

Derneğin Ağustos ve Eylül 2023'te, Stuttgart'ta düzenlediği etkinliklerde olaylar çıkmış, çok sayıda polis memuru yaralanmıştı.