İSTANBUL 21°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mart 2025 Çarşamba / 27 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0125
  • EURO
    41,0898
  • ALTIN
    3690.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'da 17 kişiye yönelik operasyon düzenlendi
Dünya

Almanya'da 17 kişiye yönelik operasyon düzenlendi

Almanya'nın çeşitli eyaletlerinde, 'terör örgütü kurma veya üyesi olma' iddiasıyla 17 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

AA26 Mart 2025 Çarşamba 12:11 - Güncelleme:
Almanya'da 17 kişiye yönelik operasyon düzenlendi
ABONE OL

Federal Savcılık tarafından verilen arama emri doğrultusunda, Hessen eyaletinde 8, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde 4, Bavyera eyaletinde 3, Baden-Württemberg eyaletinde 2, Mecklenburg-Vorpommern ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde birer olmak üzere, toplam 19 iş yeri ve konutta arama yapıldı.

Danimarka'da da aynı iddiayla eş zamanlı arama yapıldığı bildirildi.

"Terör örgütü kurma veya üyesi olma" şüphesiyle aranan 17 kişinin, Almanya'daki "Tugay N'Hamedu" adlı dernekte üst düzey görevler üstlendikleri belirtildi.

Eritre'deki hükümeti devirmeyi amaçlayan ve uluslararası ağı bulunan grubun Almanya'da 2022'den bu yana faaliyet gösterdiği ifade ediliyor.

Dernek üyelerinin bir kısmının, Alman devlet kurumlarına ve güvenlik güçlerine yönelik şiddeti meşru bir araç olarak gördükleri belirtiliyor.

Derneğin Ağustos ve Eylül 2023'te, Stuttgart'ta düzenlediği etkinliklerde olaylar çıkmış, çok sayıda polis memuru yaralanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.