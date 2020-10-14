İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ekim 2020 Çarşamba / 26 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9499
  • EURO
    9,3333
  • ALTIN
    484.517
  • BIST100
    1177.75
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'da 5 bin 132 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Dünya

Almanya'da 5 bin 132 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Almanya'da son 24 saatte 5 bin 132 koronavirüs vakası tespit edildi.

IHA14 Ekim 2020 Çarşamba 10:02 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 10:02
ABONE OL

Almanya’daki günlük yeni tip koronavirüs vaka sayısı hızla artmaya devam ediyor. Ülkede Nisan ayından bu yana günlük koronavirüs vakası ilk kez 5 bini geçti. Robert Koch Enstitüsü’nün verilerine göre, Almanya’da son 24 saatte 5 bin 132 koronavirüs vakası tespit edildi. Enstitüye göre, salgının başlangıcından bu yana Almanya’da 334 bin 585 kişi enfekte oldu. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 43 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam ölü sayısının 9 bin 677’ye ulaştığı kaydedildi. Almanya’da taburcu edilen hasta sayısı ise 281 bin 900 kişiye yükseldi. Salgının bulaşma hızının 1.20 seviyesine çıktığı açıklandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.