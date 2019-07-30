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Almanya'da 5 bin hindi yangında telef oldu

Almanya'nın güneybatısındaki Heilbronn kenti yakınlarındaki Kirhardt beldesinde bir hindi çiftliğinde çıkan yangında 5 bin hindinin telef olduğu bildirildi.

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Polis, dün akşam çıkan yangında 5 bin hindinin telef olduğunu ve yaklaşık 4 milyon avro (yaklaşık 25 milyon lira) zarar meydana geldiğini açıkladı.
 
Yangının çevredeki binalara sıçramadan 145 itfaiye erinin müdahalesiyle söndürüldüğü ifade edildi.
 
Polis, yangında 500 ton buğday, 30 ton yem ve 200 saman balyasının yanı sıra çiftliğin de kullanılamaz hale geldiğini kaydetti.

Haberi böyle sundu, felaketten daha çok konuşuldu

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