İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4902
  • 6,2937
  • 226.377
  • 91.687
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Almanya'da 6 havalimanında güvenlikçiler uyarı grevi yapacak

Almanya’da 6 havalimanında güvenlik personelinin ücret artış talebiyle uyarı grevi yapacağı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Verdi Sendikasından yapılan açıklamada, Frankfurt, Erfurt, Bremen, Leipzig/Halle, Dresden ve Erfurt havalimanlarında salı günü güvenlik personelinin iş bırakma eyleminde bulunacağı ifade edildi.

Uyarı grevinin Frankfurt Havalimanında saat 02.00’den 20.00’ye, Leipzig/Halle Havalimanında saat 04.00’den 18.00’e, Dresden’de saat 03.00’ten 21.00’e ve Erfurt’ta 06.00’dan 22.00’e kadar süreceği ifade edilen açıklamada, Hannover ve Bremen havalimanlarında ise saat 00.00’da başlayarak 24 saat süreceği kaydedildi.

Verdi Sendikası için toplu sözleşme görüşmelerini yürüten Benjamin Roscher, işveren tarafının üzerinde müzakere edilebilecek bir teklif sunmadığından dolayı bu grevin zorunlu hale geldiğini kaydetti.

Almanya Hava Meydanları Birliği’nden (ADV) yapılan açıklamada, Verdi Sendikası'nın uyarı grevini bu kadar genişleterek sorumsuzca davrandığı ifade edildi.

Uyarı grevinin orantısız ve düşüncesiz olduğu belirtilen açıklamada, "6 havalimanındaki uyarı grevinden dolayı iptal edilecek ve rötar yapacak uçuşlardan yaklaşık 180 bin yolcu etkilenecek. Buna, grev yapılan havalimanlarına uçuş yapamayan havalimanlarından da 10 bin yolcu eklenecek." denildi.

Verdi Sendikasının çağrısı üzerine geçen haftalarda güvenlik personeli Berlin, Stuttgart, Düsseldorf ve Köln/Bonn havalimanlarında uyarı grevi yapmıştı. Bu grevlerden çok sayıda uçuş iptal edilmiş ve birçok yolcu mağdur olmuştu.

Sendika, havalimanlarında görev yapan güvenlik personeli, saat başına 20 avro ücret talep ediyor. İşveren ise bu personel için yıllık yüzde 1,8-2 oranında zam teklifinde bulunuyor.

Almanya genelinde 23 bin çalışanı ilgilendiren ve Verdi Sendikası ile Hava Güvenliği Şirketler Birliği (BDLS) arasında yapılan toplu sözleşme görüşmelerden henüz sonuç çıkmadı. Taraflar 23 Ocak'ta yeniden masaya oturacak.

Mercedes´in coupe sedanı CLS´yi test ettik

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan Rauf Denktaş paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan Rauf Denktaş paylaşımı

Mehmetçik teröristlere geçit vermiyor

Mehmetçik teröristlere geçit vermiyor

200 araçlık ABD konvoyu böyle görüntülendi

200 araçlık ABD konvoyu böyle görüntülendi

'Yüzyılın Anlaşması henüz masaya gelmedi'

'Yüzyılın Anlaşması henüz masaya gelmedi'

Sosyal medyadan duyurdu: TSK'dan bir 'ATAK' daha

Sosyal medyadan duyurdu: TSK'dan bir 'ATAK' daha

Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme

Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme

Rusya'dan Ukrayna'nın Türk iHA'sı almasına ilk yorum

Rusya'dan Ukrayna'nın Türk iHA'sı almasına ilk yorum

Katil Esed rejiminden İdlib'e saldırı

Katil Esed rejiminden İdlib'e saldırı
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul´un işgaline tepki: Sultan ahmet Mitingi - Tarihte bugün 13 Ocak 1920

İstanbul´un işgaline tepki: Sultan ahmet Mitingi - Tarihte bugün 13 Ocak 1920

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA