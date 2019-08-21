Yapılan açıklamaya “Erken antrenman… Şans eseri kötü bir şey olmadı!” notu eklenirken, çocuğun 140 km hızla sürüşün altından kalkamayarak aracı bir cebe park ettiği ve yaşanan olayda herhangi bir kişiye ya da mala zarar gelmediği bildirildi.

Sekiz yaşındaki çocuğun annesi, söz konusu çocuğun daha önce de özel mülklerinde ailelerinin otomatik vites arabasını sürdüğünü ve düzenli olarak çarpışan otolar ile go-kart araçlarını kullandığını anlattı.