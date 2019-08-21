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Almanya'da 8 yaşındaki çocuk ailesinin arabasını çalıp, 140 kilometre hız yaptı

Almanya’da sekiz yaşındaki bir çocuk, ailesinin arabasını çalarak otobanda 140 km hız yaptı. Daha sonra arabayı bir cebe park eden çocuğun, arabanın arkasına bir uyarı üçgeni koymuş şekilde beklerken bulunduğu öğrenildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Almanya’da ailesinin arabasını çalan sekiz yaşındaki bir çocuk, A44 otoyolunda 140 km hız yaptı. Aşırı hızdan rahatsız olarak arabayı bir cebe park ettiğini söyleyen çocuk, aracın arkasına bir uyarı üçgeni koymuş şekilde beklerken bulundu.
 
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bulunan Soest ilçesinin polis teşkilatının Facebook hesabından yapılan paylaşımda, çocuğun polis yetkililerine “Sadece biraz araba sürmek istedim.” dediği belirtildi.
 
 
Yapılan açıklamaya “Erken antrenman… Şans eseri kötü bir şey olmadı!” notu eklenirken, çocuğun 140 km hızla sürüşün altından kalkamayarak aracı bir cebe park ettiği ve yaşanan olayda herhangi bir kişiye ya da mala zarar gelmediği bildirildi.
 
Sekiz yaşındaki çocuğun annesi, söz konusu çocuğun daha önce de özel mülklerinde ailelerinin otomatik vites arabasını sürdüğünü ve düzenli olarak çarpışan otolar ile go-kart araçlarını kullandığını anlattı.

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