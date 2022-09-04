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Dünya

Almanya'da acil durum: Harz dağları alevlere teslim

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde Harz Dağları'nda çıkan orman yangınından dolayı acil durum kararı alındı.

AA4 Eylül 2022 Pazar 15:12 - Güncelleme:
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Werningerode Belediyesince yapılan açıklamada, Harz'daki Brocken Dağı zirvesinin altında çıkan orman yangınının gece hızla yayıldığı belirtildi.

Bölgede 62 hektarlık alanın yangından etkilendiği bilgisi paylaşılan açıklamada, yangın nedeniyle Harz Bölge Valisi Thomas Balcerowski'nin acil durum ilan ettiği aktarıldı.

Açıklamada, yangınla mücadelede 300 itfaiye erinin görev yaptığı, sivil uçaklar için Brocken Dağı çevresinde 40 kilometrelik uçuşa yasak bölge oluşturulduğu kaydedildi.

Yangın söndürme çalışmalarına 5 helikopterin destek verdiği belirtilen açıklamada, Avrupa ülkelerinden 2 yangın söndürme uçağının talep edildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Brocken Dağı'na çıkışın yasaklandığı, yangın söndürme çalışmalarının birkaç gün sürmesinin beklendiği aktarıldı.

Harz'daki 1141 metre rakımlı Brocken Dağı zirvesinin altındaki bölgede dün çıkan orman yangını sebebiyle turistler tarafından yoğun rağbet gören dağın zirvesindeki platodaki insanlar otobüslerle tahliye edilmişti.

11 Ağustos'ta da Brocken Dağı eteklerinde yangın çıkmış, söndürme çalışmaları 3 gün sürmüştü.

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