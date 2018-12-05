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Dörtte biri şiddet eğilimli 467 neonazinin nerede olduğu bilinmiyor

Almanya'da haklarında yakalama kararı bulunan 467 neonazinin kayıplara karıştığı bildirildi.

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Sol Partinin mecliste yazılı soru önergesine hükümet tarafından verilen yanıtta, haklarında mahkumiyet ya da yakalama emri olan toplam 467 neonazinin nerede olduğunun bilinmediği ifade edildi.

Cevapta söz konusu neonazilerin dörtte birinin şiddet eğilimli olduğuna işaret edilirken, 108'inin ise siyasi suçlardan arandığı kaydedildi.

Soru önergesini veren Sol Partili Ulla Jelpke de Morgenpost gazetesine yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin bu neonazilerin yakalanarak, haklarında gerekli işlemlerin yapılması için çaba sarf etmeleri gerektiğini belirtti.

Daha önceki yıllarda yapılan açıklamalarda, kayıp neonazi sayısının 253 olduğu kaydedilmişti.

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