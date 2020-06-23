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Dünya

Almanya'da aşırı sağcı ''Nordadler'' örgütü yasaklandı

Almanya'da aşırı sağcı 'Nordadler' (Kuzey kartalı) örgütü, anayasal düzene karşı faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle yasaklandı.

AA23 Haziran 2020 Salı 14:31 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 14:33
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Almanya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in talimatıyla aşırı sağcı "Nordadler" örgütünün yasaklandığı, bugün Kuzey-Ren Vestfalya, Aşağı Saksonya, Brandenburg ve Saksnoya eyaletlerinde örgüt üyelerine ait binalarda aramaların yapıldığı ifade edildi.

Örgütün faaliyetlerinin anayasal düzene aykırı olduğu aktarılan açıklamada, "Nordadler, nasyonal sosyalist ideolojisini ve Yahudi düşmanlığını ağırlıklı olarak internet üzerinden yayan aşırı sağcı bir örgüttür." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İçişleri Bakanı Seehofer'in aşırı sağcı ve Yahudi düşmanı olan insanların Almanya’da yeri olmadığını belirttiği ve "Nefreti yayan ve kışkırtıcılık yapan örgüt ve grupları yasaklayacağım." dediği aktarıldı.

Seehofer, bu yıl içinde "Combat 18" ve kimlikçiler hareketine bağlı "Geeinte deutsche Völker und Staemme" adlı 2 aşırı sağcı örgütü yasaklamıştı.

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