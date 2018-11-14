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Almanya'da aşırı sağcılar 9 ayda 12 bin 613 suç işledi

Almanya'da aşırı sağcıların bu yılın 9 ayında 12 bin 613 suç işlediği bildirildi.

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Almanya İçişleri Bakanlığınca, Sol Parti Federal Meclis Milletvekili Petra Pau'nun soru önergesine verilen cevapta, ocak-eylül döneminde aşırı sağcıların 12 bin 613 suç işlediği ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, söz konusu dönemde işlenen suçlarla ilgili 886 kişinin yaralandığı kaydedildi.

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