Almanya'da aşırı sağcılar 9 ayda 12 bin 613 suç işledi
Almanya'da aşırı sağcıların bu yılın 9 ayında 12 bin 613 suç işlediği bildirildi.
- AA
Almanya İçişleri Bakanlığınca, Sol Parti Federal Meclis Milletvekili Petra Pau'nun soru önergesine verilen cevapta, ocak-eylül döneminde aşırı sağcıların 12 bin 613 suç işlediği ifade edildi.
Bakanlık açıklamasında, söz konusu dönemde işlenen suçlarla ilgili 886 kişinin yaralandığı kaydedildi.
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