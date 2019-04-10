14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6799
  • 6,4093
  • 238.064
  • 97.547
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Almanya'da aşırı sağcıların ev ve iş yerlerinde arama

Almanya'da suç örgütü kurdukları gerekçesiyle aşırı sağcılara yönelik 4 eyalette aramalar yapıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Brandenburg polisinden yapılan açıklamada, Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern ve Saksonya eyaletlerinde suç örgütü kurdukları belirtilen aşırı sağcılara yönelik 30'dan fazla ev ve iş yerinin arandığı belirtildi.

Aramaların ağırlık noktasının Brandenburg eyaleti, özellikle de Cottbus kenti olduğu aktarılan açıklamada, yarın konuya ilişkin basın toplantısı düzenleneceği bildirildi.

Cottbus Belediye Sözcüsü Jan Glossmann, aşırı sağcılarla ve bunların yapılanmalarıyla sorun yaşadıklarını dile getirerek, yapılan aramaların sonucunun değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatına göre, Cottbus ve çevresinde yaklaşık 400 kişi aşırı sağcı olma potansiyeli taşıyor.

Bahçeli’den FOX TV muhabirine cevap: Usandırdınız artık

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rusya'dan Türkiye'nin S-400 açıklamasına yanıt

Rusya'dan Türkiye'nin S-400 açıklamasına yanıt

PKK ve FETÖ’cülere Soyer’den müjde!

PKK ve FETÖ’cülere Soyer’den müjde!

Külliye'de önemli zirve

Külliye'de önemli zirve

Türkiye karşıtı skandal tasarı ABD Kongresi'ne sunuldu

Türkiye karşıtı skandal tasarı ABD Kongresi'ne sunuldu

Kılıçdaroğlu'ndan skandal 'kaos' tehdidi

Kılıçdaroğlu'ndan skandal 'kaos' tehdidi

Türkiye'den çok sert 'S-400' açıklaması

Türkiye'den çok sert 'S-400' açıklaması

CHP'nin yalanı ortaya çıktı! İşte çarpıcı rakamlar

CHP'nin yalanı ortaya çıktı! İşte çarpıcı rakamlar

'Türkiye DEAŞ'la mücadelede en büyük müttefiklerden'

'Türkiye DEAŞ'la mücadelede en büyük müttefiklerden'
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul trafiğini çözecek proje havadan görüntülendi

İstanbul trafiğini çözecek proje havadan görüntülendi

Bu kitaplar tam 1500 yıllık!

Bu kitaplar tam 1500 yıllık!

Zuckerberg'in çöpleriyle geçimini sağlıyor

Zuckerberg'in çöpleriyle geçimini sağlıyor

Bu adaya giriş yasaklanıyor

Bu adaya giriş yasaklanıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA