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Almanya'da aşırı sağcıların iç savaş senaryosuna hazırlandığı iddia edildi

Alman istihbaratının, aşırı sağcıların 'iç savaş senaryosuna ve kamu düzeninin çökmesine hazırlandıklarına' ilişkin ipuçlarının olduğu bir rapor hazırladığı iddia edildi.

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Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatının (İç İstihbarat Servisi) aşırı sağcıların "iç savaş senaryosuna hazırlandıklarına" yönelik ipuçlarının yer aldığı bir rapor hazırladığı ileri sürüldü.

Alman "Welt am Sonntag" gazetesi, Anayasayı Koruma Teşkilatının hazırladığı "aşırı sağcı terör eğilimleri ve potansiyeller" konulu gizli bir rapora yer verdi.

Almanya'da şiddet yanlısı aşırı sağcılardan gelecek tehlikenin arttığına işaret edilen raporda, aşırı sağcıların örgütler ve oluşumların dışında küçük gruplarda veya bireysel olarak ortaya çıkmaya başladığı belirtildi.

"Çok sayıda aşırı sağcı birkaç ay veya birkaç yıldan beri aktif ve bunların bir kısmı daha önce bilinmeyen kişiler." denilen raporda, bu kişilerin büyük çoğunluğunun 30 yaşında erkekler olduğu ve aralarında polis ve askerlerin de bulunduğu kaydedildi.

Aşırı sağcıların iletişimlerini öncelikle internet üzerinden sağladıklarına işaret edilen raporda, "Resmi makamlar, aşırı sağcıların iç savaş senaryosuna ve kaygı duyulan kamu düzeninin çökmesine hazırlandıklarına ilişkin ipuçları buldu." denildi.

Raporda, aşırı sağcıların bombalı saldırı alıştırması da yaptığı belirtildi.

Aşırı sağcı teröristlerin gerçekleştirdikleri eylemlerde yeteri kadar organize olmadığının görüldüğü ifade edilen raporda, aşırı sağcıların internet ve sosyal ağlar üzerinden iletişim sağladıkları için takip edilmelerinin zorlaştığına dikkat çekildi.

Gazetede ayrıca, Almanya Kriminal Dairesi'nin (BKA) ülkede her vakit saldırı yapma riski taşıyan 33 aşırı sağcının bulunduğu ve bu sayının geçen yıl 22 olduğuna yönelik açıklamasına da yer verildi.

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