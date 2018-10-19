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Almanya'da bıçaklı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

Almanya'nın Renanya-Palatina Eyaleti'nde meydana gelen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

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Almanya'nın Renanya-Palatina Eyaleti'nde meydana gelen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Almanya Kirchheim belediyesinde düzenlenen bıçaklı saldırıda anne ve oğlu hayatını kaybetti, iki polis memuru yaralandı.

(Russia Today)

Ayrıntılar Geliyor....

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