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Dünya

Almanya'da bir ABD vatandaşı, Çin için casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı

Almanya'nın Frankfurt kentinde, ABD vatandaşı Martin D'nin, Çin için casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

AA7 Kasım 2024 Perşembe 16:46 - Güncelleme:
Almanya'da bir ABD vatandaşı, Çin için casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı
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Federal Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, yabancı bir gizli servis için istihbarat ajanı olarak hareket etme şüphesiyle gözaltına alınan kişinin evinde arama yapıldığı ifade edildi.

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Martin D'nin yakın zamana kadar Almanya'da bulunan ABD silahlı kuvvetleri için çalıştığı belirtilen açıklamada, 2024'te Çinli hükümet yetkilileriyle temasa geçtiği ve hassas ABD askeri bilgilerinin Çin istihbarat servisine aktarılmasını teklif ettiği öne sürüldü.

SORGU YARGICININ HUZURUNA ÇIKARILACAK

Açıklamada ayrıca soruşturmanın Federal Anayasayı Koruma Dairesi ile yakın işbirliği içinde yürütüldüğü aktarıldı.

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Şüphelinin ilerleyen saatlerde Federal Adalet Divanı sorgu yargıcının huzuruna tutuklama talebiyle çıkarılacağı kaydedildi.

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