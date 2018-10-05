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Almanya'da bir araç kalabalığın arasında daldı: 5 yaralı

Almanya'da bir araç kafede oturan insanların arasına daldı. 5 kişi yaralandı.

  • star.com.tr
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Almanya'da kafede oturan insanların arasına dalan bir araç 5 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Retures haber ajansına göre Alman polisi olayın terör ile bağlantısının bulunmadığını açıkladı.

Berlin polisinin Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, araç sürücüsünün sağlık sorunlarının bulunduğu tespit edildi. Sağlık sorunları yüzünden aracının kontrolünü kaybeden şahıs kazaya sebep oldu. 

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