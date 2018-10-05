Almanya'da bir araç kalabalığın arasında daldı: 5 yaralı
Almanya'da bir araç kafede oturan insanların arasına daldı. 5 kişi yaralandı.
- star.com.tr
Almanya'da kafede oturan insanların arasına dalan bir araç 5 kişinin yaralanmasına sebep oldu.
Retures haber ajansına göre Alman polisi olayın terör ile bağlantısının bulunmadığını açıkladı.
Berlin polisinin Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, araç sürücüsünün sağlık sorunlarının bulunduğu tespit edildi. Sağlık sorunları yüzünden aracının kontrolünü kaybeden şahıs kazaya sebep oldu.
Erstes Foto von der Helmholtzstraße in #Charlottenburg. Hier ist ein Auto in ein Café gefahren. @polizeiberlin spricht davon, dass Fahrer mutmaßlich gesundheitliche Probleme hatte. Mehrere Verletzte. pic.twitter.com/1Qo6afbukV— Berlin-Reporter (@ReporterBerlin) 5 Ekim 2018
An der Helmholtzstraße in #Charlottenburg ist ein Auto von der Straße abgekommen und gegen ein Haus gefahren. Mehrere Verletzte. @morgenpost @AndreasGandzior pic.twitter.com/Cg9iXQQVt3— Alexander Dinger (@AlexanderDinger) 5 Ekim 2018
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