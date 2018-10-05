Almanya'da bir araç kalabalığın arasında daldı: 5 yaralı

Almanya'da kafede oturan insanların arasına dalan bir araç 5 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Retures haber ajansına göre Alman polisi olayın terör ile bağlantısının bulunmadığını açıkladı.

Berlin polisinin Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, araç sürücüsünün sağlık sorunlarının bulunduğu tespit edildi. Sağlık sorunları yüzünden aracının kontrolünü kaybeden şahıs kazaya sebep oldu.

Erstes Foto von der Helmholtzstraße in #Charlottenburg. Hier ist ein Auto in ein Café gefahren. @polizeiberlin spricht davon, dass Fahrer mutmaßlich gesundheitliche Probleme hatte. Mehrere Verletzte. pic.twitter.com/1Qo6afbukV — Berlin-Reporter (@ReporterBerlin) 5 Ekim 2018