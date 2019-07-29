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Almanya´da bir hastanede çıkan yangında 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Almanya´nın Köln şehrinde, Merheim Hastanesi´nde henüz çıkış sebebi bilinmeyen yangında 1 hasta öldü, 12 hasta hafif yaralandı.

  • DHA
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Merheim Hastanesi sözcüsü "Yangının sebebi hakkında henüz bir şey söyleyemeyiz. Maalesef 1 hasta hayatını kaybetti. Kliniğimizde yatan 12 hastamız da üzücü yangında hafif yaralandı´´ dedi.
 
Yangında 1´inci kattan aşağıya atlayan hemşirenin yaralandığı, fakat hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
 
`YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ HENÜZ BİLİNMİYOR´
 
Hastane sözcüsü, yaptığı açıklamada, yangının, bulaşıcı hastalıklar koğuşunda bir odada başladığını ve dumanların hızlı bir şekilde bitişik hasta odalarıyla birlikte koridoru etkisi altına aldığını söyledi.
 
Yerel medyada yer alan haberlerde, yangının başlamasıyla birlikte alarm sisteminin devreye girmesi üzerine olay yerine çok hızlı bir şekilde intikal ettiği bildirilen itfaiyenin, yangının başladığı odada henüz kimliği belirlenemeyen hastanın yanmış cesediyle karşılaştığı, yangının da çok hızlı bir şekilde söndürüldüğü kaydedildi.
 
Merheim Hastanesi´nde çıkan yangın akabinde bir açıklama yapan Almanya Hastaları Koruma Vakfı, Alman klinikleri ve bakımevlerinde, yangın alarm sistemlerinin kendilerini `kurtaramayacak´ insanlar için yeterli olmadığına dikkat çekerek, bu sistemin ivedilikle düzeltilmesi çağrısında bulundu.
 
Açıklamada, "Mobilya mağazaları ve depoları için bile kanunen standart hale getirilmiş; yangın halinde tavandan yağmurlama sisteminin bakımevleri ile hastanelerimizin koğuşları ve hasta odalarında da mecburi uygulama olması gerekir" ifadelerine yer verildi.
 
Almanya´da 2019 yılında hastanelerde çıkan yangınlarda şimdiye kadar beş kişi hayatını kaybetti.
 

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