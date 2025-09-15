İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Eylül 2025 Pazartesi / 23 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,375
  • EURO
    48,636
  • ALTIN
    4848.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'da bir ilk! İç istihbaratın başına bir Türk atandı
Dünya

Almanya'da bir ilk! İç istihbaratın başına bir Türk atandı

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın başına Türk kökenli Almanya vatandaşı Sinan Selen'i atadı. Almanya'da ilk kez göçmen kökenli bir kişi güvenlikle ilgili bir devlet kurumunun başına atandı.

IHA15 Eylül 2025 Pazartesi 07:24 - Güncelleme:
Almanya'da bir ilk! İç istihbaratın başına bir Türk atandı
ABONE OL

Almanya'da ülkenin iç istihbaratından sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nı bir Türk yönetecek. Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, uzun süredir Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın başkan yardımcısı olarak görev yapan 53 yaşındaki Sinan Selen'i 10 aydır vekaleten yürüttüğü başkanlık görevine asaleten atadı. Alman basınında yer alan haberlere göre, Selen yarından itibaren 4 bin 200 kişilik kurumun başkanı olarak görevine başlayacak. Selen'in Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın başkanı olarak atanmasıyla ilk defa göçmen kökenli bir kişi Almanya'da güvenlikle ilgili bir devlet kurumunun başına getirilmiş oldu.

Selen, 1973 yılında İstanbul'da doğdu. Gazeteci olan ailesinin görevi nedeniyle 4 yaşında iken Almanya'ya geldi. Köln Üniversitesinde hukuk eğitimi aldı. Daha sonra İçişleri Bakanlığı ve Federal Kriminal Dairesinde idari avukat olarak çalıştı. Ocak 2019 tarihinden bu yana Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın başkan yardımcısı olarak görev yapan Selen, uluslararası terörizm konusunda uzman bir isim.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.