Almanya'da bir skandal daha! Rahibeler cinsel tacize uğruyor

AA 11 Eylül 2020 Cuma 18:32 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 18:32

Alman Katolik yardım kuruluşu Missio'nun yaptığı bir araştırmaya göre, Afrika, Asya ve Okyanusya kıtalarındaki kiliselerde çok sayıda rahibe, rahipler tarafından cinsel tacize uğruyor.

Almanya'nın Köln kentinde basın toplantısı düzenleyen Missio'nun yöneticisi papaz Pfarrer Dirk Bingener, kiliselerde yaşanan cinsel taciz vakalarıyla ilgili yaptıkları araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Bingener, araştırmaya göre, Afrika, Asya ve Okyanusya kıtalarındaki kiliselerde çok sayıda rahibenin, rahiplerin cinsel tacizine maruz kaldığını ifade etti.

Kırsal kesimlerde tacize uğrayan rahibelerin korku, utanç ve örtbas kültüründen dolayı sessiz kaldığını söyleyen Bingener, söz konusu rahibelerin ve dindar kadınların, rahipler tarafından taciz edilmesi sonucu, büyük acılar çektiğini belirtti.

Bingener, söz konusu rahiplerin görevlerini kötüye kullandıklarını ve rahibelerin de konumları gereği ses çıkaramadığını dile getirdi.

Araştırmanın koordinatörlerinden olan Josephine Beck-Engelberg ise kilise yöneticilerinin bu istismarı reddettiğini veya kısmen örtbas ettiklerini gözlemlediklerini belirtti.

Beck-Engelberg, rahibelerin genelde yoksul kesimden geldiğini belirterek, "Bu rahibelerin bazılarının telefonla arama yapacak bile parası yok." ifadesini kullandı.

Koşulların rahibeleri son derece savunmasız duruma düşürdüğünü kaydeden Beck-Engelberg, kilise çatısı altında yaşananların aslında toplumda yaşananların bir yansıması olduğunu savundu.