AA 13 Şubat 2022 Pazar 10:34 - Güncelleme: 13 Şubat 2022 Pazar 11:20

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in 5 yıllık süresinin bitmesinin ardından Federasyon Kongresi (Bundesversammlung), gelecek 5 yıl için ülkenin cumhurbaşkanını belirleyecek.

Cumhurbaşkanını seçecek Federasyon Kongresi, Federal Meclis üyeleri ile eyalet meclislerinin belirlediği aynı sayıdaki delegelerden oluşuyor.

Böylelikle 736 milletvekilinin yanı sıra 16 eyalet meclisince gönderilen delegelerle birlikte 1472 Federasyon Kongre üyesi bugün yerel saatle 12.00'de Almanya'nın gelecek 5 yıl görev yapacak cumhurbaşkanını seçecek.

STEİNMEİER YENİDEN ADAY

2017'de Joachim Gauck'tan görevi devralan mevcut Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Mayıs 2021'de ikinci dönem için aday olacağını açıkladı.

Öte yandan İslam ve göçmen karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi, iktisatçı ve yazar Prof. Dr. Max Otte'yi aday gösterdi.

Sol Parti'nin adayı Mainz kentinde hekimlik yapan ve sosyal faaliyetlerde bulunan Dr. Gerhard Trabert, Özgür Seçmenler'in (Freier Waehler) adayı da astrofizikçi Dr. Stefanie Gebauer oldu.

Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ile Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin (CSU) oluşturduğu Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Meclis Grubu'nun desteklediği Steinmeier'in yeniden cumhurbaşkanı seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

İLK 2 TURDA SALT ÇOĞUNLUK ARANACAK

Bir adayın cumhurbaşkanı seçilebilmesi için ilk 2 turda salt çoğunluğu alması gerekiyor. Adaylardan birinin ilk 2 turda salt çoğunluğa ulaşamaması durumunda 3'üncü tura geçilecek ve bu turda en fazla oy alan aday cumhurbaşkanı olacak.

SPD, Yeşiller, FDP ve CDU/CSU'nun Federasyon Konseyinde büyük çoğunluğa sahip olmasından dolayı Steinmeier'in ilk turda seçilmesi bekleniyor.

SEÇİMLERİN YAPILACAĞI YER COVID-19 SALGINI NEDENİYLE DEĞİŞTİ

COVID-19 salgını sebebiyle cumhurbaşkanlığı seçimi daha önce olduğu gibi Federal Meclisin Genel Kurulu'nda yapılmayacak.

Seçimler, COVID-19 tedbirleri kapsamında Federal Meclis binasının yanındaki 8 katlı Paul-Löbe-Haus binasında gerçekleştirilecek.

Federasyon Kongresi üyeleri, binanın katlarında yer alacak. Üyelerin konuşmaları takip etmesi için katlara televizyonlar kurulacak.

TANIDIK İSİMLER, FEDERASYON KONGRESİNE "DELEGE" OLARAK GÖNDERİLDİ

Eyaletler meclislerinin belirlediği delegeler arasında kamuoyunda tanınan isimler de yer alacak.

Cumhurbaşkanlığı için oy kullanacak en tanıdık isim, 8 Aralık'ta başbakanlık görevinden ayrılan Angela Merkel olacak.

Merkel'in yanı sıra COVID-19 aşısı geliştiren BioNTech şirketinin kurucularından Dr. Özlem Türeci, Kimya Nobel Ödülü alan Benjamin List, Astronot Alexander Gerst, Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Hansi Flick, Freiburg Teknik Direktörü Christian Streich, Bayern Münihli futbolcu Leon Goretzka, piyanist Igor Levit, eski İçişleri Bakanı Horst Seehofer gibi pek çok isim delegeler arasında yer alıyor.

ADAYLAR

Alman siyasetin tecrübeli isimlerinden olan Frank-Walter Steinmeier, 1956'da bir marangoz babanın oğlu olarak Detmold kentinde doğdu.

Gissen kentindeki Justus-Liebig Üniversitesinde hukuk ve siyasi bilimler eğitimini alan Steinmeier, 1998'de SPD'nin iktidara gelmesinin ardından Başbakanlıkta İstihbarat Servislerinden Sorumlu Müsteşar ve daha sonra Başbakanlık Dairesi Başkanlığı yaptı.

2005-2009 ve 2013-2017 dönemlerinde Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Steinmeier, 2009'da yapılan genel seçimlerde SPD'nin başbakan adayı oldu. SPD, bu seçimlerde yüzde 23 oranında oy alarak hükümette yer almadı.

Steinmeier, Şubat 2017'de Almanya'nın 12'nci Cumhurbaşkanı olarak seçildi.

66 yaşındaki 1 kız çocuğu babası Steimeier, 2010'da yargıç olan eşine bir böbreğini vererek gündeme gelmişti.

SOL PARTİ'NİN ADAYI TRABERT

Herhangi bir partiye üye olmayan Gerhard Trabert, Eylül 2021'deki genel seçimlerde Sol Parti adına Mainz kentinden aday oldu.

Sosyal pedagog ve doktor olan 65 yaşındaki Trabert, yıllardan beri evsizlere ve mültecilere yönelik çalışmalarla tanınıyor.

Sosyal faaliyetlerinden dolayı 2004'te Almanya Liyakat Nişanı verilen Trabert, ülke dışında da sosyal alanlarda çalışmaları bulunuyor.

AFD'NİN ADAYI OTTE

Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Plettenberg kentinde doğan 57 yaşındaki Max Otte, 1983-1989 döneminde Köln Üniversitesinde ekonomi eğitimi aldı.

Otte, Konrad-Adenauer Vakfı'nın bursuyla ABD'de de eğitim gördü, daha sonra çeşitli uluslararası örgütler ve kurumlarda çalıştı.

Değişik üniversitelerde de ders veren ve ekonomi alanında kitapları bulunan Otte, 1991'de CDU'ya üye oldu.

2021'de Değerler Birliği'nin (Werte Union) başkanlığına seçilen Otte'nin CDU üyesi olarak AfD tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi tartışmalara yol açtı.

CDU Otte'nin AfD'den aday gösterilmesine tepki gösterdi. CDU Köln Teşkilatı Otte hakkında partiden ihraç süreci başlattı.

ÖZGÜR SEÇMENLERİN ADAYI GEBAUER

Adaylar arasında tek kadın ve en genci olan Özgür Seçmenlerin adayı Stefanie Gebauer, 1980'de Postdam kentinde doğdu.

Gebauer, Berlin Teknik Üniversitesinde fizik ve astrofizik eğitimi aldı, 2016-2021 döneminde Alman Havacılık ve Uzay Merkezinde çalıştı.

Kremmen Belediye Üyesi olan Gebauer, Özgür Seçmenlerden Eylül 2021'deki genel seçimlerde Oberhavel Bölgesinden milletvekili adayı oldu.

ALMANYA'DA ŞİMDİYE KADAR 12 CUMHURBAŞKANLARI GÖREV YAPTI

Federal Almanya Cumhuriyeti tarihinde bugüne kadar Theodor Heuss (1949-1959), Heinrich Lübke (1959-1969), Gustav Heinemann (1969-1974), Walter Scheel (1974-1979), Karl Carstens (1979-1984), Richard von Weizsaecker (1984-1994), Roman Herzog (1994-1999), Johannes Rau (1999-2004), Horst Köhler (2004-2010), Christian Wulff (2010-2012), Joachim Gauck (2012-2017) cumhurbaşkanlığı yaptı.

2017'de seçilen Frank-Walter Steinmeier yeniden seçilmesi durumunda 2027'ye kadar bu görevde kalacak.