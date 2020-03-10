AA 10 Mart 2020 Salı 19:05 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 19:06

Steinmeier, Zwickau Belediyesi'nde yaptığı konuşmada, medeniyeti savunmak zorunda olduklarını belirterek, "Ahlaklı ve akıl sahibi olmalıyız. Bu ikisi olmadan demokrasi işleyemez." dedi.

"Almanya'da büyük bir nefret ve şiddet sorunu var. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu, suç istatistiklerine tam yansımıyor ama olaylar çok açıkça gösteriyor ve alarm veriyor." ifadesini kullanan Steinmeier, Saksonya Eyaleti'nde ortaya çıkarılan aşırı sağcı "Chemnitz İhtilalcileri" örgütünü buna kanıt olarak gösterdi.

Güvenlik güçlerinin eyaletlerde yaptığı baskınlarda ortaya çıkardığı örgüt ağlarının da bunu gösterdiğine dikkati çeken Steinmeier, şunları kaydetti:

"Almanya'da yerel yöneticiler, siyasetçiler şiddet ve nefretin hedefi oluyor. Gergin iklim, belediyelere, okul bahçelerine ve internet platformlarına kadar yayıldı. Şimdi yapmamız gereken tek şey, çok açıkça 'hayır' demek. Kimse, 'Beni ilgilendirmez.' diyemez. Artık kimse nefret karşısında sessiz kalamaz. Çoğunluk uzun süre sustu. Şimdi bu çoğunluk sesini yükseltmek zorunda. Demokrasi, düşmanlarına karşı kendini savunabilmeli ve güçlü kalabilmeli."

NSU KURBANLARI ANIT PARKINI ZİYARET ETTİ



Steinmeier, kentte, ırkçı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü tarafından katledilen 8'i Türk 10 kişi anısına dikilen ağaçların bulunduğu anıt parkı ziyaret etti.

Alman Cumhurbaşkanı, burada lise öğrencileriyle el ele tutuşarak saygı duruşunda bulundu.