Almanya'da cami alev alev yandı

DHA 12 Eylül 2020 Cumartesi 09:57 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 09:57

Almanya’nın Württemberg bölgesindeki Achern kentinde bulunan bir camide yangın çıktı. Yangının mutfak ve depo bölümünde başladığı bildirildi. Yangının caminin iç bölümüne sıçramadan söndürüldüğü ifade edilirken; itfaiye ve polis ekiplerinin yangının çıkış nedeninin belirlemek için incelemelerini sürdürdüğü kaydedildi. IGMG Württemberg Bölge Başkanı Zeki Şeker “Çıkan yangında camimizi ayakta tutan mutfak kısmı tamamen kullanılmaz hale geldi. Kadınlar Teşkilatının en çok kullandığı bölüm idi. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz“ dedi. İtfaiyeyi çağıran görgü tanıklarının ifadesine göre yangından önce patlama sesi duyulduğu ifade edildi. 50 kadar itfaiyecinin söndürme çalışması ile yangının cami bölümüne ve yan binalara sıçramadan kontrol altına alındığı bildirildi.